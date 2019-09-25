Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile BM Genel Kurulu Heyet Başkanları onuruna düzenlenen yemekte buluştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı. Yemekten fotoğraflar haber ajanslarına servis edildi.

Erdoğan öğle yemeğini terk etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün, BM tarafından devlet liderlerine verilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu öğle yemeğine Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de katıldığını görünce yemeğe katılmadan salonu terk etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yılda da Sisi'nin bulunması nedeniyle yemek masasına oturmadan salondan çıkmıştı.

Yemek masasında Trump'ın yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yer aldı.