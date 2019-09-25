Albayrak: Eskiye bakanlar kaybedecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon tek haneli rakamlara düşünceye kadar enflasyonla mücadelenin devam edeceğini söyledi. Albayrak, 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlanacağını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bölgemizde en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek. 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek" dedi.

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