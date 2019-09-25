HABER /  YEREL

İşçi servisi otomobille çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sürücüleri kimliği öğrenilemeyen 01 ABG 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 J 1545 plakalı işçilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçları görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cafer Şahin ile Güner Türkmen Yılmaz'ın öldüğünü belirlendi.

Yaralılar tedavi altına alındı
Araçlarda yaralanan Mehmet Aslan, Feramuz Yılmaz, Hacı Mehmet Uzun, Gökhan Ataş, İbrahim Takar, Niyazi Karaca, Mesut Önver, Yaşar Karaca, Neziye Tapar, Mehmet Bozan, Hatice Karaca, Emrullah Koca, Mehmet Emir Koç, Esra Koca, Şehabettin Önal ve Gökhan Öksüz ise yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şahin ve Yılmaz'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Mısır'a sert tepki: Reddediyoruz!
Camide kalp krizi geçiren adama kimse yardım etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yemekte buluştu
AK Parti, 'Yargı Paketi'ni Erdoğan'a sunacak
Thomas Cook operasyonunun İngiltere'ye maliyeti 100 milyon sterlin
Antalya'da lise öğrencisi Nehir kendini asarak yaşamına son verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden çok sayıda kente sağanak uyarısı
Ruhani BM'de konuştu: ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz
Aydın Doğan Hilton Bosphorus'u satışa çıkardı
TRT resmen duyurdu! Yeni kanal geliyor
İşte Kadın dizisinin yayın tarihi Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci duyurdu
Yorumlar