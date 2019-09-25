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Ortalığı karıştıran notu paylaşan DEAŞ üyesinden pes dedirten savunma

KONYA'da, kağıda Arapça mesaj yazıp, sosyal medyada paylaşan DEAŞ üyesi Hasen El Halil tutuklandı. El Halil'in sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

1 yıldır Türkiye'de, 1 aydır da Konya'da oturan Suriye uyruklu sığınmacı Hasen El Halil, terör örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, 16 Eylül günü Arapça yazılı bir not paylaştı.

Alaeddin Tepesi'nden kenti gösteren bir fotoğrafla paylaşılan notun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hasen El Halil'i yakalayıp gözaltına aldı.

Para karşılığında paylaştım

Suriye'nin İdlib kenti nüfusuna kayıtlı El Halil'in polisteki sorgusunda sosyal medyada tanıştığı kişinin kendisine böyle bir paylaşım yapmasını istediğini, bunun karşılığında ise para göndereceğini ancak parayı daha göndermediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Tutuklandı

Hasen El Halil, sorgusunun ardından bugün 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Hasen El Halil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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