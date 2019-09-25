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Daniel Sturridge ile ilgili bomba iddia

Candaş Tolga Işık, İnternethaberin Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge'nin sakat olduğu halde transfer edildiğini iddia etti.

Trabzonspor taraftarının izlemek için büyük bir heyecanla beklediği İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'nin sağlık durumu 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında masaya yatırıldı.

''Sakatlığıyla ilgili gelen raporu doğru okuyamamışlar''
Daniel Sturridge'nin sakatlığıyla ilgili konuşan Candaş Tolga Işık, ''Sturridge'nin sakatlığıyla ilgili gelen raporu doğru okuyamamışlar diye duydum. Bilgi kesin olmadığı için bir şey iddia edemiyorum ama bana gelen böyle bir haber vardı. Bu adamın bilgiler için böyle ihtimaller vardı ama görülemedi.'' dedi.

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