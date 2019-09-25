Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul'da artçı sarsıntılar bitmek bilmiyor. Kandilli Rasathanesi Yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Silivri'ye 22 kilometre uzaklıkta

Depremin merkez üssü, Silivri'ye 22 kilometre uzaklıkta. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, Büyükçekmece'ye olan mesafe 36, İstanbul merkezine ise 65 kilometre. Sarsıntının yerin 12 kilometre altında gerçekleştiği belirtiliyor.

AFAD 3.3 olarak duyurdu

AFAD, bugün saat 16:07'de Marmara Denizi'nde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Gece boyu artçılar devam etti

İstanbul'da dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da gece boyunca devam etti. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verilerine göre, depremin ardından İstanbul ve Marmara Denizi'nde büyüklüğü 1.6 ile 3.1 arasında değişen 26 artçı sarsıntı meydana geldi.