Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a tepki: Açık hava hapishanesine dönmüş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği durum anlaşılabilir değil. Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. O bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde 'Nefret söylemiyle mücadele' konferansında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

- Nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum. Bu toplantı için özellikle teşekkür ediyorum. Katliamlardan önce yaşanan süreçler nefret söylemiyle birlikte gelmiştir. Günümüzde nefret söylemine kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlardır. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalı.

- Bu anlamda nefret söyleminin cezasız kalacağı yönündeki şüpheler giderilmelidir. Bu yönde yapılan işlemlerin kaydı ve raporlanması şeffaflıkla yürütülmeli ve böylece şiddetin önüne geçilmelidir.

''Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş''

- Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz. Senin inancın bir şeyi gerektirir benim inancım gerektirmez. Ben sana saygı duyuyorum. Sen inek eti yiyor diye insanları öldürüyorsun. Bunların inanç hürriyeti tanımını anlamak mümkün değil. Hindistan'ın Azad Keşmir'de geldiği durum anlaşılabilir değil. Azad Keşmir adeta açık hava hapishanesine dönmüş vaziyettedir. Buradaki insanlar açık hava hapishanesinde mahkum konumdadır. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum anlamak ve anlatmak istemiyorum. Cehaletten beslenen nefret söylemiyle mücadelenin ilk adımı eğitimdir.

''Ahlaksızlıktır, asla kabul edilemez''

- Yükselen İslam düşmanlığı, nefret söylemi ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Kimse İslami terör, İslamcı terör gibi bir yakıştırmayı kimse bizim dinimize yapamaz. Adı barış olan bir dini terörle bir araya getirmek çok büyük bir iftiradır. Ahlaksızlıktır. Asla kabul edilemez. Her dine mensup kişilerden böyleleri çıkabilir. İşte örnekleri var. Bunun kişinin inancıyla ilgisi yok.

''Gerekli adımları atmak zorundayız''

- Birleşmiş Milletler bünyesinde nefret söylemine maruz kalanların şikayetlerini iletebilecekleri bir platform kurulmasını önemsiyoruz. Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan nefret söylemini bir kez daha buradan lanetliyorum. Yeni Zelenda'daki terör saldırısı sonrası gerekli adımları atmak zorundayız.

''Eşimle arabada yarım saat sınırda bekletildim''

- Ben Başbakan olarak İsrail'e gittim İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle arabada yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi ziyaret için Tel Aviv'deyim. Oraya geçerken başıma bu olay geldi. İşte İsrail'in devlet liderlerine yaklaşımı budur. Kimi beğeniyorlarsa onun için kapılar açıktır beğenmiyorlarsa kapılar kapalıdır. Hiçbir zaman samimi değildirler.

-