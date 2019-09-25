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Golden Boy adayları arasında tek Türk Abdülkadir Ömür

Avrupa'da yılın genç oyuncusuna verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40 belli oldu. Listede Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de yer alıyor.

Avrupa'da yılın genç oyuncusuna verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40 belli oldu. Listede Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de yer alıyor.

Ödül törenini, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Tuttosport veriyor. 40 kişiye düşürülen listede, De Ligt, Donnarumma, Joao Felix, Jadon Sancho ve sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas öne çıkan adaylar.

Tuttosport'un verdiği ödüle, sadece 21 yaş ve altındaki oyuncular aday olabiliyor.

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