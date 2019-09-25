Tüp bebek tedavisi aşamaları neler? 5 adımlık süreçte bunlar oluyor

Tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyenleri 5 aşamalı bir tedavi süreci bekliyor. Tüp bebek aşamaları şöyle:

Kişinin yaş, yumurtalık kapasitesi, vücut kitle indeksi, genetik farklılıkları ve önceki tedavilerdeki yumurtalık cevabı ile embriyolojik gelişim problemlerine göre uygulanan tüp bebek tedavi yöntemleri 5 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar toplamda 4 haftada tamamlanır.

İlk görüşme tahliller

Çocuk isteyen çiftlerle yapılan ilk görüşmede anne baba adayına infertilite (kısırlık) nedenleri anlatılır ve bu nedenlerle ilgili tanıların yapılmasını sağlamak amacıyla uygulanacak testler konusunda bilgiler verilir. Çiftlerin daha önce yaptırdıkları, sperm analizi testleri, varsa rahim filmi (yoksa mutlaka rahim filmi çekilmelidir), daha önce infertilite tedavisi yaptırdılarsa tedavi sürecine ilişkin testleri ve raporları ve tüm kan tahlilleri istenir. Böylece hastanın geçmiş hikâyesi alınır. Anne adayı son bir yıl içinde smear testi yaptırmadıysa, yaptırması sağlanır. Bütün bu bilgiler ışığında infertilitenin nedeni bulunarak nedene uygun tedavisine başlanır.

Yumurtaları uyarma süreci

Tüp bebek tedavisinin ikinci aşamasında anne adayı adetinin ikinci ya da üçüncü günü yumurtalıklarının değerlendirilmesi amacı ile doktoru ile görüşmeye gelir. Ultrason yardımıyla anne adayının yumurtalıklarını değerlendiren hekim, hastanın durumuna göre hormon değerlerine bakılmasını isteyebilir. Sonuçlara göre hekim yumurtalıkların uyarılmasını sağlayarak yumurta geliştirilmesi için ilaç tedavisine başlar ve ilaçların nasıl kullanılacağına dair hemşire hastayı bilgilendirir.

Yumurta toplama aşaması

Tüp bebek sürecinin en önemli aşamalarından biri yumurtaların toplanmasıdır. Hormon ilaçları verilerek geliştirilen yumurta, istenilen büyüklüğe ve olgunluğa ulaştığında genel anestezi altında enjeksiyon yardımıyla rahimden alınır. Vajinal yolla rahimden alınan yumurtalar klasik tüp bebek ya da mikroenjeksiyon yöntemiyle döllenir. Klasik tüp bebek yönteminde yumurta etrafına belli sayıda spermler koyulur ve spermlerden birinin yumurtayı döllemesi beklenir. Mikroenjeksiyon yönteminde ise yumurta içine spermler arasından seçilen en kaliteli ve sağlıklı bir sperm özel yöntemlerle enjekte edilir.

Embriyo transferi aşaması

Döllenme ve embriyon transferi için laboratuvara alınan yumurta ve spermler kontrol edilerek embriyo gelişimleri izlenir. Embriyolog tarafından kaliteli embriyolar seçilir. 35 yaş altı kadınlarda tek 35 yaş üstü kadınlarda ise çift embriyo konulması kanunen belirlenmiştir. Seçilen kaliteli embriyo ya da embriyolar rahim ağzına yerleştirilen özel bir kateter yardımıyla rahim içine uzman hekim tarafından yerleştirilir. Ağrı ve acı hissedilmeyen anestezisiz olarak gerçekleştirilen embriyo transferinden sonra anne adayı 45 dakika ile 1 saat arasında dinlenmeye alınır. Bu süre zarfından sonra hasta normal yaşantısına dönebilir.

Destekleyici tedavi aşaması

Embriyo transferinden sonra embriyonun rahime daha sıkı tutunabilmesi için anne adayına destekleyici ilaçlar verilir. 12 ila 15 günlük bir sürenin ardında beta HCG testi için randevu verilir.