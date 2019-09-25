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İsveçli iklim aktivist Greta Thunberg'e Alternatif Nobel Ödülü

Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. Kazananlar arasında kendisini Trump'a bakışıyla konuşturan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'de var.

Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülleri'ni kazanan isimler İsveç'in başkenti Stockholm’de açıklandı. 2019 Onur Ödüllerine aralarında 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu dört kişi layık görüldü.

Doğru Yaşam Vakfı'ndan yapılan açıklamada Thunberg'in ödülü "bilimsel bulguları yansıtarak iklim konusunda acil olarak eylemde bulunulması için siyasi talepleri güçlendirdiği ve ilham verdiği" için aldığı belirtildi. Vakıf açıklamasında 2019 yılında "dört vizyonerin liderliğinin milyonlarca insanı güçlendirdiği" kaydedildi.

Her adaya 1 milyon İsveç Kronu verilecek

Diğer ödül kazananlar Brezilya Amazon ormanlarında yaşayan Yanomamilerin lideri Davi Kopenawa, Çinli kadın hakları savunucusu avukat Guo Jianmei ve Batı Sahralı insan hakları savunucusu Aminatou Haidar olarak açıklandı.

Her adaya 1 milyon İsveç Kronu, yaklaşık 103 bin dolar değerinde para ödülü verileceği açıklandı.

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