Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iddiayı yalanladı asla söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirildiği iddiasını yalanladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir." dedi.
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