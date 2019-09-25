Galatasaray'da sakatlığı geçen Emre Akbaba düz koşulara başlarken Belhanda ise takımla birlikte çalışmaya başladı.

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürecek iki gelişme birden yaşandı.

Emre Akbaba koşulara başladı

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Emre Akbaba aylar sonra antrenmana çıktı. Emre Akbaba, düz koşulara başladı.





Belhanda takımla birlikte çalıştı

Derbide oynayıp oynamayacağı merakla beklenen Belhanda da bugünkü idmana takımla beraber çalıştı. Fatih Terim antrenman sırasında Belhanda'nın son durumuyla ilgili olarak kulüp doktoru Yener İnce'den bilgi aldı.



