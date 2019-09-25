Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan enflasyon ile ilgili son dakika açıklamalar

Enflasyon ile ilgili son dakika açıklamalar yapan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyondaki iyileşme önümüzdeki dönemde de sürecek" açıklaması yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Uysal, "İktisadi faaliyet 2. çeyrekten itibaren dengelenme sürecine girdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası'nda yaptığı sunumda artan ticaret gerilimlerinin küresel büyüme ve para politikaları üzerinde önemli yansımaları olduğu bir konjonktürden geçildiğini söyledi. Uysal "Bu durum Türkiye de dahil olmak üzere gelişen ülkelerde önemli etkiler oluşturma potansiyeline sahip. Gelişen ülkelere portföy akımı dalgalı ve zayıf seyrediyor" diye konuştu.

Uysal'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Enflasyonda iyileşme sinyalleri

-Enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki iyileşmeye bağlı olarak beklentilerin de iyileşmeye başlayacağını öngörüyoruz.

Ancak Türkiye'de enflasyon gelişmekte olan ülkelere kıyasla hala yüksek seviyelerde.

Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz. Temmuz ve Eylül'deki faiz indirimleriyle mevduat ve kredi faizleri geriledi.

"En yüksek düzeylere ulaşarak..."

Geçen sene daralmanın ardından bu yıl ilk yarıda GSYH'de ılımlı toparlanma gördük. Dengelenme sürecinde net ihracatın büyümeye katkısı tarihsel olarak en yüksek düzeylere ulaşarak iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı sınırladı.

Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz.

Başta sanayi üretimi olmak üzere öncü göstergeler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2. yarıda da sürdüğünü gösteriyor.