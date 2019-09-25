HABER /  DÜNYA

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ısmarladığı dondurma dünyaya açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ısmarladığı dondurma Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye ihraç edilecek.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Vali Yardımcısı Andrey Korobka, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ülkenin en iyi dondurmasını yapıyor" dediği Korenovskiy Süt Fabrikası'nın ürünlerini yurtdışına ihraç edeceğini bildirdi.

Ulusal projede

Rus medyasına konuşan Korobka, "Korenovskiy Süt Fabrikası, ihracata yönelik üretim yapacak bir bölüm açacak" dedi. Detay vermeyen Vali Yardımcısı, küresel pazarlara odaklanan işletmelerin yüksek sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Bölgenin ihracatını 2024 yılına kadar 3,8 milyar dolara ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Korobka, bu rakamların, 'Uluslararası Kooperasyon ve İhracat' başlıklı ulusal projede belirtildiğini de sözlerine ekledi.

MAKS-2019'da dondurma ısmarlamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Korovka iz Korenovki' marka dondurma ısmarlamıştı. Putin, daha önce bu markanın 'en lezzetli' dondurma olduğunu söylemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul ile birlikte 20 kenti vuracak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gaziantep'te akıllara ziyan kavga: 2 ölü 3 yaralı sebebi ise şok etti
IMF ile gizli görüşmeye Numan Kurtulmuş'tan sert tepki
Seçimleri bilen anketçi Adil Gür'den dikkat çeken ittifak açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail sözlerine Netenyahu'dan skandal yanıt
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine dudak uçuklatan prim
Kabine değişikliği kulisi 4 bakan gidici biri ortada 3 bakan kalıyor
ÖNCEKİ HABERLER
İnternet bankacılığıyla ilgili Yargıtay'dan önemli karar
Yiğido’ya Emre şoku! 2 hafta yok
Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırıda flaş gelişme
Türk Telekom Stadyumu’nda 11. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Brent petrolün varili 62,38 dolar
Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt olayında Mahmut Aykurt’dan şoke eden itiraf
Yorumlar