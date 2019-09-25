Yeni Şafak yazarı Yıldırım'dan tepki çeken 'Neslican Tay' sözleri

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay ile ilgili "Yok olmaya doğru akan bedenini sosyal medyada yeniden ikame ederek kurtarmaya çalıştı" diye yazdı.

"Türkiye’de ölümün değişen kültürünü temsil ettiği için tartışılıyor." diyen Ergün Yıldırım, yaptığı paylaşımla tartışma yaratan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'la ilgili olarak ise "Çok önemli bir konuyu, en hassas noktada tartışma cesaretini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Yok olmaya doğru akan bedenini sosyal medyada yeniden ikame ederek kurtarmaya çalıştı.

Türkiye’de ölümün değişen kültürünü temsil ettiği için tartışılıyor. Aslında toplum ölüm ile kurulan ilişkinin değişimini tartışıyor. Mesele, ahlaki olmaktan ve ölüye saygı duyup duymamanın çok ötesinde. Bir psikiyatri profesörü olan Nevzat Tarhan, hastanın ölümle kurduğu ilişkinin yeni tarzına dikkat çekti. Çok önemli bir konuyu, en hassas noktada tartışma cesaretini gösterdi. Belki hastanın ölümünden sonra tartışsaydı ahlaki açıdan daha iyi olurdu. Ancak bu kadar farklılık üretebilir miydi? Hiç sanmıyorum. Çünkü insanların hızlı inanıp ve hızlı unuttuğu bir dönemden geçiyoruz.

"Bize bir tartışma bıraktı"

Neslican Tay, ölümüyle yok olmadı! Ürettiği sosyal varlığıyla arkasından bize bir tartışma bıraktı.

Bu tartışma artık onun şahsi özelliklerini de aşan bir vaziyet aldı. Temel sorun, ölümle kurduğumuz klasik Müslümanlık ilişkisinin tersyüz olması ve bunun yerine seküler bir ilişki tarzının gelmesidir. Bu ilişki insanlarımızı ölüme karşı daha dayanıklı mı yapacak, yoksa tamamen farklı bir duruma mı savuracak?

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