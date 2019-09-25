HABER /  DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail sözlerine Netenyahu'dan skandal yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in zalimliğini dünya kamuoyuna anlatmasınına İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, skandal bir paylaşımla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma gündeme oturdu. İsrail'in gerçek yüzünü haritalarla gösteren Erdoğan BM'ye İsrail'le ilgili onlarca BM kararının neden uygulanmadığını sordu. 

İsrail'in gerçek yüzünü dünyaya gösterdi

“Sokaktaki masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürülmesi görüntüleri vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdir” diyen Cumhurbaşkanı “Toprakları durmadan süyüyor. Merak ediyorum, bu İsrail devletinin sınırları neresidir” diye konuştu.

"Kürtleri ve Ermenileri katletti" iftirası

Erdoğan'ın İsrail yönemimine yönelik sözlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, twitter sayfasından çirkin ithamlarda bulunarak yanıt verdi:

"İsrail hakkında yalan söylemeye son vermeyen, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver."

İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a BM tebriği telefonla aradı Erdoğan BM kürsüsünde sordu: "İsrail devletinin sınırları neresidir?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı BM'deki tarihi anların fotoğrafları! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine dudak uçuklatan prim
Kabine değişikliği kulisi 4 bakan gidici biri ortada 3 bakan kalıyor
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Ak Parti'den vekil transfer edecek mi?
Abdulkadir Selvi çarpıcı bilgiyi aktardı: Kılıçdaroğlu rahatsız
Bankada parası olanlar dikkat! Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda önemli değişiklik
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 sürekli işçi alınacak! İşte başvuru şartları
ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de şok! Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin istifa etti
Abdullah Avcı istifa edecek mi? Fikret Orman bakın ne dedi
CHP Tunceli'ye kayyum atandı! Başkan isyan etti
Güney Koreli teknoloji devinden Koç'a patent ihlali davası
Trakya'nın tek şehir hastanesi yükseliyor... Balkanlardan da hasta çekecek
İstanbul'da korkutan deprem artçılar devam ediyor! Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?
Yorumlar 22 yorum