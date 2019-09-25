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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine dudak uçuklatan prim

Galatasaray Yönetimi, teknik heyet ve takımla buluşarak Fenerbahçe derbisi öncesi destek mesajları verdi. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, motivasyonu en üst seviyeye çekmek için özel prim verme kararı aldı.

Galatasaray Yönetimi, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi maçı öncesi teknik heyet ve takımla Florya'da buluştu. Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yediler.

Derbi öncesi moral verildi
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını da yemeğin ardından tesislerde yapan yönetim, hem derbi maçı öncesi takıma moral verdi hem de şampiyonluk yarışında motivasyonu sağlamak amacıyla ne gerekiyorsa yapma kararı aldı. 

Derbiye özel prim
Galatasaray Yönetimi'nin dün akşam gerçekleşen toplantısında derbiye yönelik özel prim verilmesi yönünde karara varıldı. Buna göre, 3 puanın alınması halimde takıma 7 milyon TL prim dağıtılacağı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde teknik heyet ve futbolculara bu konuda bilgi verilecek.

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