HABER /  POLİTİKA

Abdulkadir Selvi çarpıcı bilgiyi aktardı: Kılıçdaroğlu rahatsız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, kaleme aldığı yeni yazısında "Kılıçdaroğlu, seçimlere 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız" bilgisini verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'CHP'de Cumhurbaşkanlığı hesapları' başlığıyla yayınlanan yazısında muhtemel adaylar Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce'nin sürece ilişkin tavırlarını yazdı.

"Cumhurbaşkanlığı tartışması hız kesmeden devam ediyor." diyen Selvi, 'Kılıçdaroğlu’ndan iki nokta' ara başlığıyla şunlara değindi:

"Asla doğru bulmuyorum"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tartışmasının şimdiden başlamasını doğru bulmadığını belirtti. "Asla doğru bulmuyorum. Bugünden Cumhurbaşkanlığı’nı tartışmak doğru değil" dedi.

Seçimlere 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız diyebilirim.

'Gül ortak Cumhurbaşkanı adayı' tartışması

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kimseye söz vermediğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun 2023’e Abdullah Gül’e ortak Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde söz verdiği iddialarını gündeme taşımıştım. Kılıçdaroğlu, 'Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil' diye konuştu. 

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatını yapan cerrah eve gidince şok geçirdi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bankada parası olanlar dikkat! Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda önemli değişiklik
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 sürekli işçi alınacak! İşte başvuru şartları
Beşiktaş Başakşehir maçının skandal hakemi Suat Arslanboğa için karar verildi
Antalya'da facia gibi kaza: 4 ölü 2 yaralı
Real Madrid'de Fatih Terim bombası! Zidane'ın yerine listede yer aldı
Adana Yüreğir'de polis servis aracına bombalı saldırı! Vali'den ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona işi ilk yarıda bitirdi Messi'yi kaybetti
Juventus kazanmasını bildi liderliğe yükseldi
Tarkan Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer bir arada Konser sonrası üçlü poz verdiler
Bursalı işçi 18 yıllık hukuk mücadelesini kazandı
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisine özel prim
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Melike İpek Yalova bakın kiminle evlendi
Yorumlar