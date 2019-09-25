Abdulkadir Selvi çarpıcı bilgiyi aktardı: Kılıçdaroğlu rahatsız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, kaleme aldığı yeni yazısında "Kılıçdaroğlu, seçimlere 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız" bilgisini verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'CHP'de Cumhurbaşkanlığı hesapları' başlığıyla yayınlanan yazısında muhtemel adaylar Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce'nin sürece ilişkin tavırlarını yazdı.

"Cumhurbaşkanlığı tartışması hız kesmeden devam ediyor." diyen Selvi, 'Kılıçdaroğlu’ndan iki nokta' ara başlığıyla şunlara değindi:

"Asla doğru bulmuyorum"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı tartışmasının şimdiden başlamasını doğru bulmadığını belirtti. "Asla doğru bulmuyorum. Bugünden Cumhurbaşkanlığı’nı tartışmak doğru değil" dedi.

Seçimlere 4 yıl varken Cumhurbaşkanlığı tartışmasının açılmasından dolayı rahatsız diyebilirim.

'Gül ortak Cumhurbaşkanı adayı' tartışması

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kimseye söz vermediğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun 2023’e Abdullah Gül’e ortak Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde söz verdiği iddialarını gündeme taşımıştım. Kılıçdaroğlu, 'Bu iddialar elbette doğru değil. Ki böyle bir şey mümkün de değil' diye konuştu.

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