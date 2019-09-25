Antalya'da facia gibi kaza: 4 ölü 2 yaralı

Son dakika haberine göre; Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Türkiye güne korkunç bir kaza haberi ile uyandı.

Akseki-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.