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Antalya'da facia gibi kaza: 4 ölü 2 yaralı

Son dakika haberine göre; Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Türkiye güne korkunç bir kaza haberi ile uyandı.

Akseki-Cevizli arasında sürücüleri ve plakaları henüz  belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.  

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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