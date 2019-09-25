Adana Yüreğir'de polis servis aracına bombalı saldırı! Vali'den ilk açıklama

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre; Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis servis aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis servis aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandı.

Yaralılar için bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Alçak saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Vali'den ilk açıklama

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Başsavcı Yurdagül: Terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz

Başsavcı Yurdagül, saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yardagül, "Özel Harekat Polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında bomba patlatıldı. Patlama sonucu 4 vatandaş, 1 polis yaralandı. Olayda şehidimiz yok. Yaralılardan bazıları tedavi edilip taburcu edildi. Diğer yaralıların durumu hafif. Saldırının bir terör saldırısı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör savcılarımız ve polislerimiz olay yerindeler. Geniş çaplı inceleme başlattık" dedi.

Başkan Zeydan Karalar: Bomba önceden yerleştirilmiş olabilir

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bombalı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biz de üç beş dakika önce aldık haberi, şimdi olay yerine gidiyoruz. Bir bombalı saldırı olduğunu söylediler. Yaralı olduğunu söylediler. Bundan bir süre önce basından Adana'ya saldırıyla ilgili sızma olduğunu yazmışlardı. Biz şimdi olay mahalline gidiyoruz.

Muhtemelen bomba önceden de yerleştirilmiş de olabilir. Saldırı olduğu kesin, otobüs olduğu kesin. Yaralılar var. İnşallah şehit haberi gelmez."