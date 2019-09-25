Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a BM tebriği telefonla aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

MHP lideri Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, teşekkürlerini sunduğu Bahçeli'ye, rahatsızlığından dolayı da acil şifalar dileğinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin BM Genel Kurulu sonrasında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüntü paylaştı.

İşte o paylaşım;

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı sayın @dbdevletbahceli sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletti. pic.twitter.com/wOhbK1kEfu — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 24, 2019