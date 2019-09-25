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Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a BM tebriği telefonla aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

MHP lideri Bahçeli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, teşekkürlerini sunduğu Bahçeli'ye, rahatsızlığından dolayı da acil şifalar dileğinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin BM Genel Kurulu sonrasında yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüntü paylaştı.

İşte o paylaşım;

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda harita göstererek, "Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir? Bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de neresiydi, 1949-67'de neresiydi ve şu anda İsrail neresidir? BM İsrail'le ilgili aldığı kararları uyguluyor mu? O zaman BM ne işe yarıyor?" ifadelerini kullandı. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, Akdeniz'de boğulan Suriye'li Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek "Milyonlarca masumu çok çabuk unuttuk. Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu" eleştirilerinde bulundu.

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