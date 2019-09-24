İmamoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, ziyareti yönetime ve sporculara başarı dilemek için yaptığını söyledi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'i ziyaret etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunup 2019-2020 sezonu için kulübümüze başarılar diledi. Görüşme sonunda başkanımız Göksel Gümüşdağ, İmamoğlu'na günün anısına plaket ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti." denildi.

"Sırada Kasımpaşa var"



Başakşehir'in İstanbul'un Süper Lig'deki 5 takımından biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Sizden sonra Kasımpaşa'yı da ziyaret etmek istiyorum. Hem sizi ziyaret etmek hem de başarılar dilemek istedim yönetiminize, heyetinize, sporcularınıza. Yolunuz açık olsun. Bu sene garip bir lig var, gördüğüm kadarıyla. Herkesin birbirine dişi geçiyor gibi. Lig, enteresan. Ne olur bilinmez. 'Çok para harcayan, çok iş yapar' anlamına gelmiyor futbolda zaten. Başakşehir, kadro istikrarını koruduğu zaman başarılar elde etti" dedi.



İmamoğlu seçimden sonra ne demişti?



İmamoğlu Başkan olduktan sonra, "Başakşehir'e destek olacak mısınız?" sorusuna, "Bir Büyükşehir Başkanı'nın işi spor kulübü yaratmak değildir. Ben çok şanslıyım. 1903'te kurulmuş Beşiktaş, 1905'te kurulmuş Galatasaray ve 1907'de kurulmuş Fenerbahçe gibi dünya markalarının yer aldığı şehri yöneteceğim. Bu kulüplerin, İstanbul'u dünyada tanıtmaları için bir odak noktası olurum. Benim işim bir spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil." ifadelerini kullanmıştı.