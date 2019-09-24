HABER /  DÜNYA

İmran Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir konusunda prensipli duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." diye konuştu. 

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek.'' yanıtını verdi. 

Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, ''Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Posta Birliği (UPU) 3. Olağanüstü Kongresi toplandı
Fikret Orman istifası sonrası Beşiktaş'ta ikinci bomba! Abdullah Avcı da bırakıyor
PFDK'dan flaş karar! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti
Amerika'dan Türkiye'ye yeni teklif! S-400'leri aktif etmeyin vergileri düşürelim
Bugünkü İstanbul depremi çok kötü bir yerde oldu! Prof. Naci Görür açıkladı
TBMM Başkanı Şentop'tan Rus Su-57 savaş uçağı açıklaması: Neden olmasın?
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA VAR kararını resmen açıkladı
İzmir trafiğinde akılalmaz görüntü
Erdoğan BM'de Boris Johnson ile görüştü
Netanyahu da Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı
Programda bir ilk yaşandı MasterChef izleyenleri şaşkına döndü
Yorumlar