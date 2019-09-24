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Kırklareli İYİ Parti'de istifa depremi! Üzüntüyle istifa ediyoruz

İhlas Haber Ajansı

KIRKLARELİ'de İYİ Parti'li 3 belediye meclis üyesi partisinden, Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin ise görevinden istifa etti.

Kırklareli İYİ Parti’de şok istifalar yaşandı. Kırklareli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Burcu Özel, Belediye Meclis üyeleri ve aynı zamanda İYİ Parti Kırklareli Kurucu İl Başkanı Savaş Çekinmez ve Yücel Oluçay ortak bir bildiriyle partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Üç isim, Belediye Meclis üyeliklerine bağımsız olarak devam edecek.
Belediye Başkan Yardımcısı Özel ve meclis üyelerinin yaptıkları ortak açıklamada, parti içinde demokrasi ve inançları ile bağdaşmayan uygulamalar nedeniyle istifa ettikleri belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Üzüntüyle istifa ediyoruz"
“Ne yazık ki parti içinde demokrasi olmadığını da açıkça görmüş bulunmaktayız. Bizler bu uygulamaları kişisel olarak değil kitlesel olarak bakmaktayız. Kurulduğu günden bu yana onurla, fedakarlıkla, özveriyle emek verdiğimiz partimizden üzüntüyle istifa ediyoruz. Bizler demokrasiden asla ödün vermeyeceğiz. Bizler demokrasiden ve halktan yana olan halka hizmet amaçlı olan tüm uygulamalar için bağımsız meclis üyeleri olarak tüm gücümüzle ve özverimizle çıkmış olduğumuz bu kutsal yolda vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin üzerine bir güneş gibi doğduğuna inandığımız ve demokrasi sorunlarına çözüm noktası olarak gördüğümüz İYİ Parti'de partimizin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile birlikte çıktığımız yolda maddi ve manevi olarak özveri ile yılmadan çalıştık. Ancak demokrasi anlayışımızda ve inancımızla bağdaşmayan uygulamalardan dolayı gördüğümüz lüzum üzerine partimizden istifa kararı aldığımızı beyan ederiz.”

Lüleburgaz İlçe Başkanı da istifa etti
Öte yandan İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin de ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. Pişkin yaptığı yazılı açıklamada, “17 Eylül 2019 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezimiz tarafından Kırklareli İl Başkanlığına yeni görevlendirme yapılmıştır. Atanan yeni İl Başkanımız Hilmi Hersek ile birlikte verimli bir siyasi çalışma yapamayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevimden 24 Eylül 2019 tarihinde istifa ediyorum” ifadeleri yer aldı.

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