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İmamoğlu seçimde 44 puan fark yiyen başkan adayını atadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran yerel seçimlerinde Sultanbeyli'de CHP'nin belediye başkan adayı Ayhan Koç'u İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na atadı.

AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli'de bir dönem mevcut başkan Hüseyin Keskin'in de yardımcılığını yapan Ayhan Koç, CHP'den gelen teklifle AK Parti'den istifa eden ederek Sultanbeyli adayı olmuştu.

Seçimde yüzde 44 fark yemişti

23 Haziran'da Sultanbeyli'den CHP adayı olan Ayhan Koç, seçimi yüzde 44 farkla kaybetmişti.

Ayhan Koç kimdir?

1965 Erzurum Horasan doğumlu olan Koç, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılında Horasan'da doktorluk görevine başladı. Yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. 1999 yılında Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne tayin oldu. 2007 yılında devlet memurluğundan istifa ederek, Sultanbeyli'de özel bir hastanede göreve başladı.

2014 yılına kadar burada görevine devam etti. 2009 ve 2014 yıllarında Sultanbeyli Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. 2014-2016 arası Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı oldu.

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