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BM Genel Sekreteri Guterres'ten korkutan çıkış: Savaş çıkabilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Körfez'de sonuçlarını kaldıramayacağımız endişe verici silahlı bir çatışma olasılığı ile karşı karşıyayız'' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Basra Körfezi’ndeki gerilime ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

ABD-Çin ticaret savaşı

ABD-Çin ticaret savaşı ile ilgili açıklama yapan Guterres, şu ifadeleri kullandı: Büyük bir kırılmadan korkuyorum, dünya ikiye bölünüyor, dünyanın en büyük iki ekonomisi kendi para birimleri, ticari ve finansal kuralları, kendi internetleri, yapay zekaları ve sıfır kazanımlı jeopolitik ve askeri stratejileriyle birbirleriyle rekabet eden iki ayrı dünya yaratıyor.

Körfez'de sıcak gelişmeler

Dün İran ile Suudi Arabistan arasında yaşanan Saudi Aramco saldırısı bölgede yaşanan en sıcak gelişmeydi. Saldırı sonrası Fransa, Almanya ve İngiltere'den İran'a sert tepki gelmişti. ABD de yaşanan olayla ilgili İran'ı sorumlu tutmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

BM, ABD ve İran'ı itidale çağırmıştı

Antonio Guterres Körfez'le ilgili daha önce yaptığı açıklamada İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) vurması da dahil olmak üzere Körfez bölgesinde son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı son derece endişeli olduğu ve tarafları itidale çağırdığı bildirmişti.

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