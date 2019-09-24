Metin Feyzioğlu'ndan Bakan Abdülhamit Gül'e destek geldi övgü dolu sözler!

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün ortaya attığı yargıda FETÖ'cü kadrolaşma iddiasına çok sert tepki gösteren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e destek geldi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt’teydi.

Feyzioğlu'nun gündeminde geçtiğimiz günlerde Sabah Yazarı Güngör'ün bakanlıktaki FETÖ'cü kadrolaşma iddiasına sert tepki gösteren Adalet Bakanı Gül de vardı.

Feyzioğlu söz konusu iddialara atfen çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“Canla başla çalışan Bakanımız ve Adalet Bakanlığı var”

Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile büyük özveri içinde mücadele ettiğini ifade ederek şunları söyledi;

“Ortak aklı bulalım diyen ve bulmak için canla başla çalışan Bakanımız ve Adalet Bakanlığı var. Bir taraftan FETÖ ile mücadelede Adalet Bakanı üzerine düşeni yaptı, diğer taraftan da Türkiye’yi bir daha FETÖ gibi bir bela teslim almaya kalkışmasın diye çoğulcu, katılımcı anlayışla yargı reformu ile buluşturmak istedi.”

Bakan Gül ne demişti? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündem yaratan konu hakkında, Ankara'da yaptığı konuşmada "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın'' ifadelerini kullanmıştı.

Yargı reformu değerlendirmesi

Yargı reformunun tek başına çözüm olmadığını ama insanlara umutsuzluk vermeye de hiç kimsenin hakkı bulunmadığını anlatan Feyzioğlu, bu çalışmaların çözüm isteyen herkesçe desteklendiğini vurguladı.

Metin Feyzioğlu, yol haritasını gördüklerini ve haklı bir umutla yaşadıklarını belirterek, “Bazı sürekli umutsuzlar ya da her çözüme bir sorun üretenler, ‘Biz çok reform gördük, çok şey gördük. Hayata geçmedi, o olmadı, bu olmadı’ diyor. İddia ediyorum, böyle bir çalışmayı, birlikte çalışmayı daha önce görmediniz.” diye konuştu.

“Bu, bir siyasi parti çalışması değil”

Hukuk fakülteleri, barolar ve çözüm isteyenlerin yargı reformunu sahiplendiğini aktaran Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Çözümsüzlükten beslenenler sahiplenmeyebilir. Yani Türkiye’nin sorunlarından beslenenler, ‘Türkiye hep sorunlar içinde olsun ve hiç çözmesin ki biz bunları suistimal edelim.’ diyen ve dünyaya ideolojik bakanlar sahiplenmeyebilir. Bu, bir siyasi parti çalışması değil. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ortak aklı bulduğu bir çalışmadır. İstediğimiz bu değil miydi zaten? İstediğimiz buydu.”