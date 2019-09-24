Ahmet Davutoğlu ekibi 'Külliye anket yaptı' deyip alacakları oy oranını verdi

AK Parti'den istifa ederek parti kurma hazırılığı yapan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden bir yetkili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anket yaptırdığı iddiasında bulunarak "Külliyenin seçim anketine göre yüzde 5.5-6.5 bandındayız" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ekibindeki yetkili isim "Bizim aldığımız bir duyum Külliye'nin yaptırdığı anketlerde bize yüzde 5.5-6.5 gibi oy vermişler. Bu dışarıya sızan böyleyse daha farklıdır. " açıklamasında bulundu.

Parti kurmak için kolları sıvayan eski başbakan Davutoğlu, çalışmalarını iki ayrı karargahta yürüttüğü öne sürülüyor.

İstanbul ve Ankara'da yoğun tempo

Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri Ankara'da Beysukent'teki ofiste; Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı günleri de İstanbul'da Levent'teki ofisinde çalışıyor.

Kurulacak olan partinin tüzük, program, kurucular kurulu, isim ve logosu üzerinde çalışan Davutoğlu'nun, Ekim ayında Manisa'da yapacağı konuşmada önemli mesajlar vereceği öğrenildi.

"En çok oyu AK Parti'den ve HDP'den alırız"

Davutoğlu'na yakın kaynaklar şöyle diyor: Biz en çok AK Parti'den daha sonra HDP'den daha sonra MHP'den oy alıyoruz. Bu üç yerden çok oy alıyoruz. Daha ete kemiğe bürünmemiş, kurucular kurulu yok, ismi yok, logosu yok, tüzük yok, böyle bir ortamda bu kadar net konuşuyoruz.

Anketler ne diyor?

Davutoğlu'na yakın yetkili, çarpıcı seçim bir seçim anketi iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı'nın seçim anketi yaptırdığını da öne süren yetkili, şu açıklamaları yaptı: Bizim masamızda bizim dışımızda anket firmalarının yaptırdığı anketler var. Yüzde 8'in üzerinde oy gözüküyoruz. Yüzde 8.3 gözüküyoruz. Ama bizim aldığımız bir duyum Külliye'nin yaptırdığı anketlerde bize yüzde 5.5-6.5 gibi oy vermişler. Bu dışarıya sızan böyleyse daha farklıdır.

Bize herkes yüzde 5'in üzerinde yüzde 10'a yakın bir oy söyleniyorsa bu bizim millet nezdinde yer edindiğimizi gösteriyor.

Bizim hedefimiz yüzde 50 artı 1'i tek başımıza nasıl alırız, bütün hedefimiz bu.