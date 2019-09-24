22 ilde FETÖ soruşturması: Çok sayıda gözaltı kararı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ tarafından 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının sızdırılmasına ilişkin 22 ilde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ tarafından 2011'deki 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı' sorularının sızdırılmasına ilişkin 22 ilde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2011 yılında yapılan sınavda soruların sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 22 ilde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 34 adrese yapılan operasyonlarda 22 kişi yakalanırken, 1 kişinin tutuklu olduğu anlaşıldı. 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.