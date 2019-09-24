HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Sompo Sigorta ile 1 yıllık anlaşma yaptı

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, erkek basketbol takımı için Sompo Sigorta ile olan isim sponsorluğunu 1 yıl daha uzattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonlarda isim sponsoru olan Sompo Sigorta ile olan sözleşmesini 1 yıllık daha uzattı.

İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sompo Sigorta CEO'su Recai Dalaş, Başantrenör Dusko Ivanovic, Kaptan Samet Geyik ve Sompo Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek katıldı.

''İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum"
Törende konuşan Başkan Orman, "Yaklaşık 4 yıllık bir anlaşmamız vardı. Bu sürede sponsorluktan ziyade bir aile olduk. Beşiktaş basketboluna verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hem Beşiktaş'a hem de basketbola büyük destekler veriyor. Maç günü etkinlikler de desteklerini esirgemiyorlar. Uzattığımız sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından karşılık imzaların atıldığı anlaşmada sponsorluk süresinin ise 1 yıllık olduğu açıklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul depremi 4.6 büyüklüğünde oldu! 1 saat içinde 10 deprem daha
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Milletvekili kendisini protesto edenlere kurşun sıktı
HIncal Uluç'tan Fatih Terim'e ağır sözler: Tükürdüğünü yalamak ağır kaçar hocam
İstanbul'da son deprem korkuttu! Prof. Naci Görür 1 ay önce bakın ne demişti!
Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması! Hangi firma yaptıysa...
ÖNCEKİ HABERLER
16 yaşındaki Greta Thunberg iklim ve dünya için BM'de liderlere ayar verdi
İstanbul'un ardından bir şiddetli deprem de Yunanistan'da
Herkesin yüreğini ağzına getiren İstanbul depremi öncü deprem olabilir
İmamoğlu'na bağış yaptığı için işinden kovulmuştu! İBB personeli işine geri döndü
Yolcu operasyonunu İstanbul Havalimanı’na devretmişti! Atatürk Havalimanı yıkılıyor
Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Yorumlar