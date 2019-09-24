HABER /  GÜNCEL

İmamoğlu'na bağış yaptığı için işinden kovulmuştu! İBB personeli işine geri döndü

Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde başlattığı kampanyaya 50 lira bağış yaptığı için işten kovulan İBB personeli Nuri Başkapan tekrar işe alındı.

İmamoğlu’na 50 TL’lik bağış yapmasının ardından İBB tarafından 31 Mayıs tarihinde sözleşmesi feshedilen, Ağaç ve Peyzaj AŞ personeli Başkapan'ın işine geri döndüğü belirtildi. 

CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başkapan’ın işe döndüğünü söyleyerek, "Ekrem İmamoglu’nun adaylık sürecinde düzenlenen kampanyaya 50 TL’lik bağış yaptığı ve yandaş medyaya yapılan kıyakları deşifre ettiği için işinden kovulan İBB çalışanı Nuri Başkapan, bu sabah işinin başına döndü. Başkapan’ı unutmayacağımızı söylemiştik… Teşekkürler İmamoğlu” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul depremi 4.6 büyüklüğünde oldu! 1 saat içinde 10 deprem daha
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
HIncal Uluç'tan Fatih Terim'e ağır sözler: Tükürdüğünü yalamak ağır kaçar hocam
İstanbul'da son deprem korkuttu! Prof. Naci Görür 1 ay önce bakın ne demişti!
Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması! Hangi firma yaptıysa...
Fatih Altaylı 'gizli' IMF görüşmesini eleştirdi : Kolombiyalı kokain taciri değiller ya
ÖNCEKİ HABERLER
Yolcu operasyonunu İstanbul Havalimanı’na devretmişti! Atatürk Havalimanı yıkılıyor
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi! 1 Ekim'de başlıyor
İstanbul'daki 4.6'lık deprem korkuttu! Deprem anı kamerada
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Milletvekili kendisini protesto edenlere kurşun sıktı
Antalya'da kaçak kazıya suçüstü! Eve giren jandarma 33 metrelik tünelle karşılaştı
Aziz Yıldırım sürprizi! Maçı tribünden izledi
Yorumlar