Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması! Hangi firma yaptıysa...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında yapılan "Seçmenin yüzde 51,8'i üç aydır görevde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnun değil" anketiyle ilgili konuştu. İmamoğlu, "Benim yaptığım araştırmalar böyle değil" dedi.

İmamoğlu, Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal, siyasi, ekonomik, ve toplumsal araştırmalar serisini yayımlandı.

Araştırmaya göre; İstanbul seçmeninin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnuniyetsizlik oranı yüzde 51,8; memnun olan seçmen oranı ise yüzde 47 olduğu ifade edildi. Yüzde 1,2 ise henüz bir fikrinin olmadığı dile getirildi.

Araştırma yapacağım

İmamoğlu, canlı yayında bu anket sonuçlarını yorumlayarak, "Benim yaptırdığı araştırmalar böyle değil. Ama hangi firma yaptıysa konuyla ilgili araştırma yapacağım" ifadelerini kullandı.