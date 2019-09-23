Public Status'tan Ekrem İmamoğlu'nun canını sıkacak anket! Seçmen memnun değil

İstanbul halkı 27 Haziran'da mazbatasını alarak İBB Başkanlığını koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'ndan 3 aylık performansından memnun mu? Bu sorunun yanıtı arayan Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı anket sonucu şaşırtıcı.

Tekrarlanan 23 Haziran seçiminde, rakibi Binali Yıldırım karşısında 800 küsür bin gibi yüksek bir oy farkıyla seçimi kazanıp başkan olma hakkı kazanan Ekrem İmamoğlu'nun canını sıkacak bir anket geldi.

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından her ay düzenli olarak yapılan sosyal, siyasi, ekonomik, ve toplumsal araştırmalar serisi yayımlandı.

Araştırmaya göre; seçmenin yüzde 46,2'lık kesimi belediye başkanlarından memnun iken, yüzde 46,8'lık kesim ise belediye başkanlarından memnun görünmüyor. Yüzde 7'lik kesimin ise memnuniyet bakımından herhangi bir düşüncesi bulunmuyor.

İmamoğlu'nun canını sıkacak sonuçlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnuniyetsizlik oranı yüzde 51, 8. İmamoğlu'nun seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin artış gösterdiği söyleniyor.

Yüzde 47'lik bir kesim ise İmamoğlu'ndan memnun olduğunu dile getiriyor. Yüzde 1.2 ise henüz bir fikrinin olmadığını dile getirdi

Mansur Yavaş da memnuyetsizlik oranı yüzde 54.9

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan memnuniyetsizlik oranı yüzde 54, 9 düzeyinde. Memnuniyet oranı ise yüzde 44. Yavaş'ın seçimlerde aldığı oy oranı göz önünde bulundurulduğunda seçmen nezdinde duyulan memnuniyetsizliğin özellikle İstanbul'a göre daha da yüksek bir şekilde artış gösterdiği söyleniyor.