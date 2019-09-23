HABER /  GÜNCEL

Kızılay Başkanı Kerem Kınık köşk iddiası suskunluğunu bozdu! Espirili ve imalı yanıt

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, geçtiğimiz günlerde, Kızılay'ın İstanbul Genel Başkanlık Makamı için boğaz manzaralı 450 metrekare köşk kiraladı, kira bedeli olarak aylık 12 bin dolar ödendi şeklinde iddialara kinayeli bir yanıt verdi.

Sosyal medya ve bazı yayın mecralarında çıkan 'Kızılay, İstanbul Genel Başkanlık Makamı için 12 bin dolar kira bedeli ile boğaz manzaralı 450 metrekare köşk kiraladı' iddiası sonrası Başkan Kerem Kınık suskunluğunu bozdu.

Hem espiri hem ima yaptı

Söz konusu iddiaya sosyal medya hesabından, kurumun İstanbul ve Ankara'daki merkezlerinin konum bilgilerini paylaşarak yanıt veren Kınık, espiri ve ima yapmayı ihmal etmedi.

Kınık şunları söyledi;

Ne olmuştu?

2016 yılında Türk Kızılayı İstanbul Genel Başkanlık Makamı” için 12 bin dolar bedelle İstanbul Rumelihisarı yakınlarında Boğaz manzaralı 450 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzlu köşk kiraladı şeklinde haberler bazı basın mecralarında yer almıştı.

İlgili Haberler
THK ve Kızılay'da görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'un çöp dağları havadan görüntülendi! Adeta köpeklerin yuvası oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Doğu Perinçek ne demek istedi? 2014’ten bu yana Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor
Erman Toroğlu Fatih Terim'i bombaladı: Hesap vereceksin
Bakan Süleyman Soylu'dan son dakika açıklama: Emniyette 33 bin kişi KHK ile ihraç edildi
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan açıkta kalan öğrencilerin liselere yerleştirilmesi talimatı
Meral Akşener'den iddialı sözler: Belki maklubeye kaşık sallayanları bilmiyorum ama...
Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü Ekrem İmamoğlu mu olacak? Bomba kulis
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlar başladı kariyer.ibb başvurusu
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
Türkiye'de gelirin en yüksek olduğu bölgeler açıklandı! En çok para İstanbul'da kazanılıyor
NASA’nın Türk bilim insanı Umut Yıldız Bursa’ya geliyor
Gündemi sarsan gizli IMF toplantısı! Hükümetten ilk tepki!
Siirt'te hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar 2 yorum