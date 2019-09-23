Kızılay Başkanı Kerem Kınık köşk iddiası suskunluğunu bozdu! Espirili ve imalı yanıt

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, geçtiğimiz günlerde, Kızılay'ın İstanbul Genel Başkanlık Makamı için boğaz manzaralı 450 metrekare köşk kiraladı, kira bedeli olarak aylık 12 bin dolar ödendi şeklinde iddialara kinayeli bir yanıt verdi.

Sosyal medya ve bazı yayın mecralarında çıkan 'Kızılay, İstanbul Genel Başkanlık Makamı için 12 bin dolar kira bedeli ile boğaz manzaralı 450 metrekare köşk kiraladı' iddiası sonrası Başkan Kerem Kınık suskunluğunu bozdu.

Hem espiri hem ima yaptı

Söz konusu iddiaya sosyal medya hesabından, kurumun İstanbul ve Ankara'daki merkezlerinin konum bilgilerini paylaşarak yanıt veren Kınık, espiri ve ima yapmayı ihmal etmedi.

Kınık şunları söyledi;

Bu arada Genel Merkezimiz Ankara’da adımızı verdiğimiz Kızılay’da İstanbul ofisimiz de Eyüp Sütlücededir. Başkaca yalı veya köşklerde şubemiz bulunmamaktadır 😊, kahve içmeye de bekleriz 🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/1DWSPRH9DI — Kerem Kınık (@drkerem) September 22, 2019