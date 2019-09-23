Doğu Perinçek ne demek istedi? 2014’ten bu yana Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor

Son dönemde hükümete verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme dair çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Perinçek Erdoğan'la ilgili ise herkesi şaşırtan ifadeler kullandı.

Perinçek Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda Independent Türkçe'ye verdiği mülakatta, iktidarla olan iş birliğinden, CHP’nin tavrına, PKK’dan hükümetin af iddiasıyla yeniden gündeme gelen KHK’lıların durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Perinçek 'iktidarın ortağı mısınız' sorusuna ilginç bir yanıt vererek; ''Kısmen iktidarın yönlendiricisiyiz, ortağıyız. 2014’ten bu yana Tayyip Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor; ordu, polis, sanayici, Vatan Partisi…” diye yanıt verdi. İşte Perinçek'in o açıklamaları:

Sizin fikriniz mi iktidarda siz mi iktidardasınız? Kendinizi iktidar ortağı olarak görüyor musunuz?

Kısmen iktidarın yönlendiricisiyiz, ortağıyız. Bütün Amerikan basını böyle yazıyor, Alman basını böyle yazıyor.

“Türkiye Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor; ordu, polis, sanayici, Vatan Partisi…”

Cumhur İttifakı’nın gayri resmi üyesi diyebilir miyiz Vatan Partisi’ne?

O ittifakın üyesi değiliz ama Vatan Partisi programıyla, stratejisiyle Türkiye’nin sorunlarını çözdüğü için hükümetler Vatan Partisi’nin arkasından geliyor. 2014 sonrasının sürecini şöyle tanımlayabiliriz: 2014’ten bu yana Tayyip Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor.

Türkiye’den kastınız ne?

Ordu, polis, sanayici, işçi, çiftçi, Vatan Partisi, esnaf…

-Türkiye’de derin devletten bahsedilirken sizin de isminiz geçer. Derin devlet diye bir şey var mı, siz derin devlet için mi çalışıyorsunuz?

Türkiye’de benden başka 5 kuşakta hapse giren birini göster. 4 kuşakta göster. 3 kuşakta göster. 70 kuşağıyla, 80 kuşağıyla, 98’ler, 2000’ler…Ben 5 kuşakta hapis yatmış tek devrimciyim. Amerika beni, kendisine direnen mücadelenin merkezi olarak gösteriyor. FETÖ’ye bakın, AK Parti’den çok Vatan Partisi’ni ve Doğu Perinçek’i hedef alır.

CHP neden sizi hapiste tutmaya çalıştı?

Amerikancı olduğu için. CHP şu an HDP’yle beraber her konuda Amerika’nın yanında. Çin konusunda, Doğu Akdeniz’de, S-400 konusunda, FETÖ konusunda, HDP’yi, PKK’yı kollarken, Afrin’e girmeyin derken Amerika’nın yanında. Yanında olmadığı bir olay gösterin.

Siz görüştünüz Abdullah Öcalan’la. Sizce nasıl biri?

Oyuncak. Her zaman oyuncaktı. 1975 yılında Apocular olayını kurmaya başladığında da oyuncaktı. Suriye’ye kaçtı, Muhaberat’ın kontrolüne girdi. Amerika bölgeye gelince, PKK’nın bir kısmı Amerika’nın bir kısmı Suriye’nin oyuncağı oldu. Sonra hepsi Amerika’nın oyuncağı oldu. PKK’nın tarihi hep oyuncak tarihi oldu.

-Öcalan’la gazeteci olarak görüştüm-

Oyuncak dediğiniz kişiyle neden görüştünüz?

Ben gazeteciydim. Gazeteci olarak görüştüm. Başka misyonla görüşenler vardı. Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Mehmet Ali Birand gibi. Bunlar doğrudan doğruya bizi Turgut Özal gönderdi diye söylüyorlardı.

Birbirinize çiçek vermeniz de gazetecilik faaliyeti içinde miydi?

Çiçeği kim verdi? Öcalan verdi. Size çiçek uzatan birine ne yapabilirsiniz. Trump da bana çiçek verebilirdi. Nazik bir insan düşmanın da olsa nezaketle cevap verirsiniz.

-Türkiye onları kazanmalı; KHK’lılarla ilgili çalışmalarım var-

FETÖ’nün alt tabakasına yönelik bir af çalışması var. KHK’lıların durumuyla ilgili bir düzenleme olmalı mı?

Türkiye onları kazanmalı. Biz vatandaşlarımızı hapislerde çürütmeyip dönüştürmeliyiz. Vatan Partisi de FETÖ’yle ilgili soruşturma ve kovuşturmaların bir sınıra geldiğini görüyor. Artık ideolojik dönüştürme ve Türkiye’ye kazandırma ön planla olmalı. KHK’lılarla ilgili de çalışmalarım var. Başarılı da oluyor.