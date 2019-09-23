Erman Toroğlu Fatih Terim'i bombaladı: Hesap vereceksin

Galatasaray'ın Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Erman Toroğlu, kaybedilen 2 puanın sorumlusu olarak Fatih Terim'i hedef gösterdi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Erman Toroğlu, Galatasaray ile Yeni Malatyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı.

''Burada teknik adam zaafı var''

''Ömer Bayram’ın attığı orta çok güzel, arkadaşlarına yardım ediyor, gidiyor geliyor. Tam bir işçi.'' diyen Toroğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray’ın stoperlerinde el bombası var, her an patlayabilirler. Bunlar geldiklerinde biraz daha iyiydi ama geri gittiler. Burada teknik adam zaafı var. Fatih Terim, bu stoperlerden bunları istemez. PSG ve Real Madrid maçında hadlerini bilirler mi bilemiyorum.

''Bunun sorumlusu da Fatih Terim'dir''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımın başında sahada olacak. Rakip takım başkanı ve teknik direktörüne cevap vermeyecek. Fatih Terim kulübedeyken Galatasaray kaç puan kazandı, Terim kulübede yokken kaç puan kazandı? Fatih Terim'siz Galatasaray daha az puan topluyor. Galatasaray sezon başından beri iyi futbol oynamıyor. Galatasaray taraftarı takımından memnun değil. Bunun sorumlusu da Fatih Terim'dir. Galatasaray, Falcao'yu almak için 3-4 ay uğraştı. Falcao neden yedek?

''Fatih Terim, Galatasaray'a zarar veriyorsun''

Galatasaray, Fenerbahçe ve PSG maçını kazanacakmış. Sen önce bu maçı kazan! Falcao varsa oynatırsın. Fatih Terim seni kulübede dur diye getirdiler, tribünde maç izle diye değil. Fatih Terim, Galatasaray'a zarar veriyorsun. Galatasaray'ın seyirci gücü derbide hakeme etki yapar. Reha Kapsal'ın dediği gibi Galatasaray'ın iç sahada seyirci gücü var bu da direkt hakem kararına tesir eder.

''Fatih Terim hesap verecek''

Galatasaray seyircisi takımını izlerken mutsuz. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin mücadelesi yok. Bu Galatasaray'ın işi çok zor. Galatasaray'ın bir an önce toparlanması lazım. Alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim hesap verecek. Terim, yönetim ve taraftara hesap verecek.''