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Edirne'den lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, mobil radarla yaptığı denetimlerde Boztepe Burnu açıklarında lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 15'i çocuk, 10'u kadın, toplam 40 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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