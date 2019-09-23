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Galatasaray'ın rakibi PSG'yi Neymar ipten aldı

Fransa Ligi'nde PSG, Olympique Lyon'u deplasmanda 1-0 yenerken; konuk ekibin tek sayısı 87. dakikada Neymar'dan geldi.

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan PSG, Olmpique Lyon'u deplasmanda 1-0 yendi, liderliğini sürdürdü. Geçen hafta Strasbourg'u 1-0 yendikleri maçın 90+1.'inci dakikasında takımının tek sayısını atarak galibiyeti getiren Neymar, bu maçta da 3 puanın mimarı oldu.

Brezilyalı, 87. dakikada ceza sahası sol içinde, rakibini ekarte ederek ağları havalandırdı. PSG bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. 6. haftada 5. galibiyetini elde eden PSG, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Lyon ise 8 puanda ve 9. sırada kaldı

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