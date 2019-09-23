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Albayrak: Üzgünüz ama bunların telafisi var

İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir gol attık, maalesef son dakikada yediğimiz gol iki puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi var” dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak, deplasmanda bir puan aldıklarını ve önlerine bakacaklarını ifade ederek, “Gönül isterdi ki Malatya’da galip gelelim. Galip gelebilecek pozisyonlar da yakaladık ama 5-6 tane pozisyondan yararlanamazsanız geriye yapacak bir şey kalmıyor. Çok güzel bir gol attık, maalesef son dakikada yediğimiz gol iki puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi var. Daha ligin başındayız” dedi.

“Hocamız nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır''
Takım kadrosu ile ilgili kararları hocanın verdiğini dile getiren Albayrak, “Hocamız nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak durumunda olabilir. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü Fenerbahçe maçı, salı günü Paris Saint-Germain maçı var. Hocamız bunları düşünerek mutlaka tedbir almıştır. Doğrusunu da yaptı Hocamız, saygı duymak lazım” diye konuştu.

Derbi yorumu
Fenerbahçe derbisi ile ilgili de soruları cevaplayan Albayrak, “Hiçbir maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Ben taraftarlarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel, dostça bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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