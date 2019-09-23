Şırnak'ta dikkat çeken operasyon! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.