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Şırnak'ta dikkat çeken operasyon! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. 

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