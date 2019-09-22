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İnsanı çileden çıkaran baba şiddeti!

Suudi Arabistan'da Filistinli bir babanın çocuğuna uyguladığı şiddet anne tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Suudi yetkililer çocukların korumaya alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'da yaşayan Filistin kökenli bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Suudi yetkililer şiddet uygulayan babayla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Filistinli olduğu belirtilen bir babanın 1,5 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğuna yürümeyi öğretirken uyguladığı şiddet yer alıyor. 

İnceleme başlatıldı

Çocuğun annesi tarafından kaydedildiği belirtilen görüntüler sonrası Suudi yetkililerden açıklama geldi. İddialara göre Filistinli ailenin çocukları korumaya alınırken babayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

İşte o görüntüler;

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