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Mardin'de PKK’nın döşediği EYP infilak etti 1 ölü

İhlas Haber Ajansı

MARDİN’de PKK’lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

MARDİN Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesi'nde Yusuf Kurt isimli vatandaş daha önceden arazinin takibi amacıyla araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada foto kapanın bulunmuş olduğu yere teröristlerce döşenmiş olan EYP patlaması neticesinde yaralanmıştır. Yaralı şahıs 112 ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Midyat Devlet Hastanesinde yaralı şahsa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir” denildi.

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