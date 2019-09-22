Zayıflamak için başladığı kick boksta Avrupa şampiyonu oldu

İZMİR'de yaşayan milli takım sporcusu 17 yaşındaki Kübranur Sözübek, kick boksta 6 kez kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa'da altın madalyanın sahibi oldu.

İzmirli lise son sınıf öğrencisi Kübranur Sözübek, 23 Ağustos- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Macaristan'ın Györ şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

70 kiloda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan Sözübek, bu yıl düzenlenecek 3 farklı turnuvaya hazırlanıyor. Kick boks ile 3 yıl önce tanıştığını anlatan Kübranur Sözübek, bu spora kilo vermek amacıyla başladığını belirtti.

3 yıl önce spora başladı

3 yıl önce 1.64 boyunda 85 kilogram ağırlığında bu spora başladığını anlatan Sözübek, şimdi 1.73 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında. Spor ile hep iç içe olduğunu söyleyen Sözübek,15 yaşındayken 85 kiloya çıktığını vurguladı. Sözübek, "Daha önce basketbol ve voleybol oynadım, yüzdüm. Bir süre de futbol hakemliği ve kalecilik yaptım. Kilom 85'e çıkınca spor salonuna yazıldım. Haftada 6 saat çalışıyor, günde çift antrenman yapıyorum. Sadece pazar günleri dinleniyorum. Şimdi 70 kiloyum" dedi.

Kick boksun sert bir spor olduğunu söyleyen Sözübek, ailesinin kendisine hep destek olduğunu, antrenörlerine sonsuz güvendiğini kaydetti. Sözübek şöyle konuştu:

"Çevremdekilerin tepkisi güzel ama kick boks yaptığım için dışarıda da kavga edeceğimi düşünenler oluyor. Ben sadece bunu spor olarak yapıyorum. Ring dışında da hiçbir kick boksör dövüşmez. Avrupa'daki ödül töreni benim için çok heyecan ve gurur vericiydi. Bayrağımızı orada dalgalandırdım. Ülkemizi orada temsil etmek benim için çok güzeldi. Bu sene 3 turnuva var, onlarda da şampiyon olmak istiyorum. Şimdiye kadar okulla birlikte yürütmeye çalıştım. Üniversite sınavında mühendislik bölümünü kazanmak istiyorum."

İki yıl ard arda bütün şampiyonaları kazandı

Kübranur'un çok yetenekli olduğunu ifade eden Türkiye Kickboks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli de başarılı sporcunun iki yıl ard arda Türkiye genelindeki bütün şampiyonaları kazandığını söyledi. Günerli, "Biz ondaki yeteneği keşfettik. Kendisi de çok mücadele verdi. Hem okulu hem sporu birlikte yürütmek için bir program dahilinde çalıştı. İki tarafı da dengeli götürerek ne okulu ne sporu aksattı. 6 Türkiye şampiyonasına katıldı. İki yıl ard arda bütün şampiyonaları kazandı. Bayrağımızı Macaristan'da göndere çektirdi. Bu da bizim için çok gurur verici" diye konuştu.

Kick boks ile ilgili bazı önyargılar bulunduğunu hatırlatan Berkan Günerli, sert bir spor olmasına karşın kadınların da artık bu spora ilgi duymaya başladığına dikkat çekti. Günerli şunları anlattı:

"Biz herkesin bu sporu yapmasını istiyoruz. Herkes dövüşçü olacak diye birşey yok. Ama günümüzde kadın mankenler de bu spora ilgi göstermeye başladı. Şu anda kadın kick boksçu sayısında inanılmaz artış var. Genellikle sıkılaşmak için yapıyorlar. Ama korunma amaçlı tercih edenler de var. Bu sporu yapanlar kendilerini dışarıda rahatlıkla koruyarak, güç kazanabilirler."