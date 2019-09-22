Daniel Sturridge'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor, Daniel Sturridge'in Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor, yarın deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Daniel Sturridge kadrodan çıkarıldı

Kritik mücadele öncesi Trabzonspor, Daniel Sturridge'in Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

"Sağ ayak aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Sturridge’in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FH tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir."