HABER /  GÜNCEL

PKK'ya rahat yok! Havadan ve karadan operasyon çok sayıda ölü var...

Anadolu Ajansı

MİLLİ Savunma ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan iki ayrı açıklamada, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesi ve Siirt'in Pervari İlçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonlarda toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan ilk açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. " denildi.

Pervari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

İlgili Haberler
2 bin 500 komiser yardımcısı ve özel harekat polisi alınacak işte şartlar
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü: Türkiye'den giden en pahalı transfer olacak
2 bin 500 komiser yardımcısı ve özel harekat polisi alınacak işte şartlar
Polis kılıklı çetenin ellerine tutuşturduklarıyla öten iki medya bülbülü: Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı
Nazlı Ilıcak cezaevinden mektup yazdı! Her şeyimi aldılar elimden
Flaş atama kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı
Fenerbahçe'den FETÖ'cü Hakan Şükür ve Kaya Çilingiroğlu isyanı
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona'ya Granada şoku!
Siirt'te hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Haftanin bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Aydın'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Eymen hayatını kaybetti
Manchester City gol oldu yağdı
Maklube nedir maklubeye kaşık sallamak ne demektir
Yorumlar 8 yorum