PKK'ya rahat yok! Havadan ve karadan operasyon çok sayıda ölü var...

MİLLİ Savunma ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan iki ayrı açıklamada, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesi ve Siirt'in Pervari İlçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonlarda toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya adresinden yapılan ilk açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. " denildi.

Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2019

Pervari'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.