Manchester City gol oldu yağdı

Manchester City, Premier League'in 6. haftasında konuk ettiği Watford'u gol yağmuruna tuttu: 8-0.

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, Watford karşısında flaş bir galibiyet aldı. Etihad Stadı'ndaki mücadelenin ilk 18 dakikasında 5 gol bulan Pep Guardiola'nın takımı tam anlamıyla rakibini dağıttı. Manchester City, böylece Premier League tarihinde 5-0'lık skoru en hızlı elde eden takım oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da durmak bilmeyen City, Watford ağlarına 3 gol daha gönderdi ve mücadeleden 8-0'lık galibiyetle ayrıldı. Unutulmaz maçta City'nin golleri David Silva, Sergio Agüero(2), Riyad Mahrez, Bernardo Silva(3) ve Kevin de Bruyne'den geldi.

3 topu direkten dönen City, 1994-95 sezonunda Ipswich Town'ı 9-0 mağlup eden Manchester United'ın Premier League rekorunu yenileme şansını kullanamadı.