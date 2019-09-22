MKE Ankaragücü’nden 'kural ihlali' açıklaması

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) müsabakanın yeniden oynanması için başvurulacağını açıkladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 5. haftasında bu akşam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Mücadelenin ardından ise Ankara ekibinin resmi sitesinden flaş bir açıklama geldi. Ankaragücü, Fenerbahçe'nin 20. dakikada Zanka'nın beraberliği getiren golü öncesinde kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye itiraz edeceğini açıkladı.



MKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam Fenerbahçe A.Ş ile oynadığımız müsabakada, müsabakanın tüm hakemleri tarafından açıkça kural ihlali yapılmıştır. Gerek müsabakanın hakemleri gerek ise VAR sisteminde yer alan hakemler, müsabakanın 20. dakikasında takımımızın yediği gol öncesinde verilen köşe vuruşu (korner) kararını açıkça hatalı olarak vermişlerdir. Golün öncesinde kale atışı (aut) kararı verilmesi gerekmekte iken hatalı bir şekilde köşe vuruşu kararı verilmiştir. Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri gol kararı vermeden önce topun bir sonraki durma anına değin tüm olayları yeniden inceleyerek gol kararını değerlendirmesi gerekirken bu gereklilik yapılmamıştır. Kulübümüz, tıpkı bu akşamki rakibimiz Fenerbahçe A.Ş’nin bir önceki müsabakasında kural hatası yapıldığına dair itiraz ettiği gibi müsabakaya itiraz edecektir. Ancak, ülke futbolumuzda üst üste gelen bu hatalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve Merkez Hakem Kurulu’nun sorularımızı cevaplamasını beklemekteyiz.



Konya maçı verilmeyen penaltı 2 puan, Kayseri maçı rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol 2 puan, Fenerbahçe maçı aut kararı yerine korner kararı sonrasında olan gol ve kaybedilen 3 puan, 5 haftada hakem hataları ile kaybedilen 7 puan.

Kazanabileceğimiz bir müsabakayı açıkça yapılan bir hata ile kaybediyoruz. Yayıncı Kuruluş’un görüntülerinden net ve tereddüte yer vermeyecek bir şekilde görüleceği üzere; top rakip takım oyuncusundan oyun alanını terk ettiği halde kale atışı kararı yerine köşe vuruşu kararı veriliyor ve oyunun devamında gol oluyor.



Müsabaka hakeminin gözü önünde gerçekleşen olayda kale vuruşu kararı yerine tam tersi karar nasıl verildi? Yardımcı hakemler uyarmadı mı? VAR hakemleri neden uyarmadı? Gol sonrası neden inceleme yapılmadı? VAR sistemi bu hataların önlenmesi için YOK mu?



Kulübümüzün gerekli başvurularda bulunacağını önemle belirtiriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."