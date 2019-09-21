Haluk Levent Neslican Tay'a anıt mezar yaptıracak

Şarkıcı Haluk Levent, dördüncü kez kansere yakalanan ve dün akşam yaşam mücadelesini kaybeden Neslican Tay için bugün ve yarın vereceği konserlerin geliriyle bir anıt mezar yaptırma kararı aldı.

Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Neslican'ın her daim yanında olan Haluk Levent, bugün ve yarın vereceği konserlerinin geliriyle bir anıt mezar yaptıracak.

"Neslican'a anıt mezar yaptıracağım"

Levent, tüm bunların yanı sıra Twitter hesabından herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı. Şarkıcı paylaşımında "Bugün Bandırma, yarın Ankara konserlerimi iptal edemiyorum. Şöyle bir karar aldım. Bu iki konserin gelirinden Neslican'a bir anıt mezar yaptıracağım. Kanser illeti ile savaşan tüm canlara örnek olsun onun mücadelesi. Ailesine de sözünü verdim. Siz de şahitsiniz!"