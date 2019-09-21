Fenerbahçe Ankaragücü maçı özeti ve golleri

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü Zanka ve Muriqi'nin golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Vedat Muriqi attı. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 16. dakikada Orgill'den geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise 5 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

FENERBAHÇE 2- 1 ANKARAGÜCÜ

VE MAÇ BİTTİ

90'Maçın sonuna 5 dakika eklendi.



Oyuncu Değişikliği85'Fenerbahçe'de sakatlanan Deniz Türüç'ün yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.Deniz Türüc - Tolgay Arslan



83'Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Deniz Türüç kendisini yere bıraktı.



81'Ankaragücü yine etkili geldi! Canteros ceza sahasının dışından çok sert bir vuruş yaptı ama soluna çok iyi uzanan kaleci Altay topu çıkarmayı başardı.



80'Ankaragücü gole yaklaştı! Pazdan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Orgill kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu gerilerden gelen Ozan Tufan engellendi.



Sarı Kart79'Fenerbahçe'de hakeme itirazlarda bulunan Zanka sarı kart gördü.Sarı Kart - Zanka



Ofsayt78'Ankaragücü, Orgill'in süreklediği hücumda Canteros ile golü buldu ama yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.



75'Deniz Türüç çok uzak mesafeden sert bir şut attı ama yerden seken topu kaleci kontrol etmeyi başardı.

73'GOL! Emre Belözoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kruse rakibini çok şık bir şekilde oyundan düşürdü ve Muriqi'e harika bir pozisyon hazırladı. Muriqi topu tek vuruşla ağlara göndermeyi başardı.Gol Vedat Muriqi

68'Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Dirar'ın şutu farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

67'Tolga Ciğerci sol çaprazdan falsolu müthiş bir şut çekti ama kaleci Korcan da aynı güzellikle topu kornere çeldi.

65'Ozan Tufan'ın ceza yayı üstünden sert şutu Ankaragücü savunmasından döndü.

63'Tolga Ciğerci'nin sol kanattan çevirdiği topta Vedat Muriqi vuruşunu yaptı top yandan dışarı çıktı.

Sarı Kart62'Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart gördü.Sarı Kart - Luiz Gustavo

60'Sağ kanattan gelen ortada İlhan Parlak uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.

59'Abdülkadir Bitigen, Vedat Muriqi ile Pazdan arasında yaşanan ve sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyon için VAR incelemesini bekledi. VAR'dan gelen penaltı olmadığı onayı üzerine oyun kaldığı yerden devam etti.

57'Fenerbahçe baskısını bir hayli artırdı.

55'Bu kez de Kruse kaçırdı! Ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse'nin vuruşunda Korcan açıyı iyi kapattı ve gole izin vermedi.

54'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Vedat Muriqi savunma arkasına müthiş bir pas attı altı pasa koşu yapan Tolga Ciğerci yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama top üstten auta çıktı.

52'Ozan Tufan sağ kanattan içeri girerek Vedat Muriqi'ye pasını aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Tekrar topu önünde bulan Ozan şutunu çekti ancak savunma yine gole engel oldu.

50'Kruse ceza sahası dışından şansını denedi top üstten auta çıktı.

47'Fenerbahçe ikinci yarıya baskılı başladı özellikle sağ kanatta Ozan Tufan etkili ataklar geliştiriyor.

Oyuncu Değişikliği 46'Ankaragücü'nde de ikinci yarıda Cebrail'in yerine Hasan Kaya görev alacak.Cebrail Karayel - Hasan Kaya

45 İL YARI BİTTİ

42'Canteros'un ortası istediği gibi olmayınca top kaleci Altay'da kaldı.

Oyuncu Değişikliği 40'Sakatlanan Rodrigues'in yerine Emre Belözoğlu oyunda...Garry Rodrigues - Emre Belözoglu

38'Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ters bir hareket yapınca sakatlandı. Oyuna devam edemeyecek.

35'Ozan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Max Kruse kafayı istediği gibi vuramadı.

31'Fenerbahçe yine Max Kruse ile geldi! Ceza sahasına girmeden çektiği falsolu şut az farkla üstten dışarı gitti.

27'Fenerbahçe'de gole yaklaştı! Seri paslarla ceza sahasına yaklaşan Fenerbahçe'de Max Kruse ceza yayı üstünde yerden şutunu çekti top direğin hemen yanından auta çıktı.

Sarı Kart25'Ankaragücü'nde Cebrail de sarı kart gördü.Sarı Kart - Cebrail Karayel

Sarı Kart24'Ankaragücü'de Orgill sarı kart gördüSarı Kart - Dever Orgill

22'Fenerbahçe etkili geldi! Deniz Türüç sağ kanattan içeri kat ederek önünü boşalttı ve çaprazdan şutunu çekti top kalecide kaldı.

20'GOL! Zanka takımına beraberliği getiren golü attı.Gol - Zanka

18'Sağ taraftan atağa katılan Ozan Tufan, Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahasında topla buluştu ve şutunu attı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Deplasman Golü 16'GOL! Rami'nin kaybettiği topla hızla rakip kaleye yaklaşan Orgill sağ taraftan ceza sahasına girer girmez kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi.Gol - Dever Orgill

13'Ozan Tufan sağ kanattan içeri girerek yerden ortasını yaptı. Kruse'ye gelmeden Pazdan araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

10'Geride kalan 10 dakikalık bölümde maçın hakimi Fenerbahçe olarak görüldü. Ankaragücü ani ataklarla tehlike yaratmaya çalışıyor.

5'Ankaragücü atağında Orgill ceza sahası dışından şansını denedi top kaleci Altay'da kaldı.



2'Fenerbahçe maça etkili başladı! Kruse sağ kanattan girdi ve ceza sahası içindeki Deniz'e pasını verdi. Onun şutunda top yandan dışarı çıktı.



Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Canteros, Moke, Aydın, İlhan, Orgill