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Kayserispor evinde Denizlispor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Denizlispor'un golünü atarken, Kayserispor'un golünü ise 13. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 3'e yükseltirken, Denizlispor da puanını 8 yaptı.

Maçın gol dakikaları

13. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Lopes, topu cezaalanı içerisindeki Adebayor'a aktardı. Adebayor, arka direkte bulunan Pedro Henrique'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu, topun gelişine vurarak golünü attı. 1-0

75. dakikada Radoslaw Murawski ceza alanı dışında topla buluştu. Radoslaw Murawski'nin sert şutunda top Lung'un solundan ağlara gitti. 1-1

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